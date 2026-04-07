«Чёрный рефанд»: Россиянам рассказали про новую схему мошенничества

07 апреля 2026, 11:42

Куратор Храпунова: любая схема мошенничества разоблачается и наказывается

В российском сегменте интернета за два года сформировалось опасное комьюнити — так называемые «чёрные рефандеры». Используя механизмы защиты прав потребителей, они получают товары бесплатно или с огромными скидками, после чего перепродают их. Под ударом оказались не только продавцы техники и одежды, но даже цветочный бизнес.





Директор Фонда «За права заёмщиков», куратор платформы Народного фронта «Мышеловка.рф» Алла Храпунова в беседе с «Радио 1» заявила, что если убрать приставку «чёрный», речь идёт о совершенно привычной для нас возможности вернуть товар, который не подошёл. Однако мошенники превратили это право в инструмент обмана.





«Появились каналы, которые рассказывают, как использовать в мошеннических целях эту опцию оспаривания того, что написано на сайтах или в интернете. Одной из самых популярных схем стал обман онлайн-доставки цветов. Мошенники учили лжепокупателей указывать неправильный адрес. Пока курьер ехал в одно место, заказ забирали таксисты по другому адресу. В итоге доставка сообщала, что покупатель ничего не получил, а следы злоумышленников исчезали», — рассказала эксперт.

«Покупатель начинает требовать или скидку, или возврата денег. Продавец в онлайне — неизвестный. Возврат получается так, что продавец несёт убытки. Что вернётся — совершенно непонятно. Мошенники активно эксплуатируют правовую неграмотность продавцов, угрожая жалобами в Роскомнадзор и суды», — предупредила директор Фонда «За права заёмщиков».

«Молодёжь хочет заработать лёгкие деньги и начинает думать, что всё останется безнаказанно. Но за подобные действия наступает уголовная ответственность за мошенничество, а цифровые следы рано или поздно приведут правоохранителей к источнику. Продавцам стоит усилить контроль за документальным оформлением заказов, а покупателям — помнить, что «лёгкие деньги» на обмане рано или поздно приведут к серьёзным правовым последствиям», — предупредила Храпунова.