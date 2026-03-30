Мошенники начали выманивать деньги у вернувшихся из зарубежных поездок
Мошенники начали выманивать деньги у россиян, вернувшихся из зарубежных поездок. Они угрожают мнимой уголовной ответственностью за якобы допущенные нарушения. Об этом пишет РИА Новости.
Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что аферисты представляются сотрудниками госорганов. Они утверждают, что граждане контактировали с запрещёнными организациями во время отдыха.
Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах с неизвестных номеров. В качестве «решения проблемы» они предлагают перевести деньги на «безопасный счёт» или установить «спецприложение». Кибер-полиция отмечает, что такая схема напоминает «звонок от службы безопасности», но адаптирована для туристов.
Ведомство напоминает, что представители госорганов не обращаются к гражданам через мессенджеры. Официальные структуры не могут требовать перевода личных сбережений на сторонние счета. Все юридически значимые действия происходят в установленном законом порядке через повестки и официальные письма.
