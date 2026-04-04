Мошенники развели ульяновского школьника на 2,4 млн рублей из родительского сейфа
В Ульяновске 17-летний школьник отдал мошенникам 2,4 миллиона рублей из семейного сейфа родителей после звонка о «замене домофона». Об этом пишет Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».
Незнакомка связалась с юношей и убедила его продиктовать код из СМС, называя себя сотрудницей компании по замене домофонов. Когда подросток выполнил указания, то ему пришло сообщение о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Затем к схеме подключились якобы работники «службы поддержки» и «ФСБ». Они запугали школьника словами о том, что его семье теперь грозит уголовная ответственность.
Аферисты выдвинули свои условия, требуя значительную сумму денег. Следуя их инструкциям, подросток вскрыл родительский сейф и сложил 2,4 миллиона рублей в рюкзак. Затем он передал накопления таксисту под предлогом, что это вещи друга, которые тот «забыл в гостях».
В пресс-службе полиции добавили, что следственный отдел ОМВД России по Ленинскому району возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).
