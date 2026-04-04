Мошенники развели ульяновского школьника на 2,4 млн рублей из родительского сейфа

04 апреля 2026, 00:25

В Ульяновске школьник вскрыл сейф родителей и передал мошенникам 2,4 млн рублей

Фото: iStock/alexkich

В Ульяновске 17-летний школьник отдал мошенникам 2,4 миллиона рублей из семейного сейфа родителей после звонка о «замене домофона». Об этом пишет Telegram-канал «Инсайд Ульяновск».