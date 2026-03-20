«Дача на лето»: Россиянам рассказали, когда лучше оформлять аренду и почему в апреле цены взлетают на 30%
Риэлтор Апрелев: дачу на лето нужно выбирать с февраля
Весна — горячая пора для тех, кто планирует летний отдых за городом. Кажется, что времени до начала сезона еще достаточно, но рынок аренды дач живет по своим законам: самые комфортные объекты разбирают еще зимой, а к апрелю выбор сужается в десятки раз, а цены растут на треть.
Почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе «Радио 1» объяснил, что главная ошибка арендаторов — откладывать поиск дачи на последний момент. Эксперт отмечает, что цена предложения напрямую зависит от месяца бронирования.
«Начинать надо выбирать с февраля для того, чтобы взять более-менее по доступным ценам интересные предложения на рынке. Если вы начнёте искать что-то уже в апреле, то на рынке будет очень мало реально хороших, соответствующих рыночным ценам предложений. Большинство будет стоить на 15—30% дороже», — предупредил он.
Эксперт добавил, что количество вариантов в апреле сокращается в десятки раз, что существенно ограничивает возможность выбора идеального варианта под личные запросы. Стоимость аренды формируется не только из площади дома, но в первую очередь из его удаленности от Москвы и транспортной доступности.
«Вы можете снять дачу и за 30 000 — это 100 км от Москвы, без каких-то адекватных коммунальных услуг, с горячей водой, скажем, для принятия душа. И, например, цена дачи в ближайшем Подмосковье в тридцатикилометровой зоне может стоить от 80 000 в месяц. Особую ценность имеет близость к железнодорожным платформам. Возможность добраться на электричке утром до работы — это «особый шик», за который приходится доплачивать», — привел пример риэлтор.
Даже если вы нашли идеальный вариант в феврале, существует риск столкнуться с неприятными сюрпризами после таяния снега. Эксперт советует учитывать сезонные особенности.
«В феврале невозможно определить, на каком уровне затопляемости и наличия на участке воды находится объект. Чем больше у объекта «капризных составляющих» (горячая вода, отдельный душ, мангальная зона, несколько спален), тем раньше его нужно бронировать. В мае такие варианты либо исчезают, либо предлагаются по «запредельным» ценам», — объяснил Апрелев.