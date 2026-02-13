Выдача мигрантам сертификатов на жилье в Пензенской области привела к уголовному делу
Уголовное дело после скандала вокруг выдачи жилищных сертификатов в Сердобске Пензенской области возбудил Следственный комитет. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.
По данным СК, сертификаты касались улучшения условий. Они выдавались должностными лицами администрации города и регионального министерства труда, социальной защиты и демографии. Следствие идет по статье о халатности.
Ранее, 12 февраля, мэр Сердобска Марина Ермакова объявила об уходе с должности на фоне общественного резонанса. Поводом стали сообщения о том, что сертификаты могли получить семьи, которых пользователи сети сочли мигрантами. Ермакова заявила, что не ожидала столь агрессивной реакции на свою публикацию, рассказала о травле в комментариях и личных сообщениях и отметила, что из-за ситуации «потеряла сон и покой».
Резонанс вызвал пост главы города о вручении сертификатов. К нему приложили фото, на котором Ермакову запечатлели с женщинами в платках, которых в соцсетях, предположительно, назвали мигрантками.
