Выдача мигрантам сертификатов на жилье в Пензенской области привела к уголовному делу

13 февраля 2026, 13:38

СК возбудил уголовное дело по факту выдачи сертификатов на жилье мигрантам

Фото: медиасток.рф

Уголовное дело после скандала вокруг выдачи жилищных сертификатов в Сердобске Пензенской области возбудил Следственный комитет. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.