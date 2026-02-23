Дачникам напомнили об изменении правил использования участков с начала весны
Юрист Терехин: Правила использования дачных участков в РФ поменяются с 1 марта
С 1 марта в России вступят в силу новые правила определения и изменения видов разрешённого использования (ВРИ) дачных участков. Об этом рассказал агентству «Прайм» гендиректор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнёры» Филипп Терехин.
По его словам, основой служит Федеральный закон № 295. Согласно ФЗ-295, в Земельном кодексе закрепляется более понятный и единый принцип определения и изменения ВРИ. Он будет устанавливаться в зависимости от правил, предусмотренных для конкретной территории. Собственникам это упростит процедуру — во многих случаях она станет уведомительной.
Для бизнеса, как пояснил юрист, ситуация иная. Следует обратить внимание, что если фактическая деятельность на участке не соответствует ВРИ, то возрастут риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля. Арендаторам теперь будет гораздо сложнее использовать участок не по назначению, игнорируя цели, которые предусматривает договор.
