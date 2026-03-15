Юрист предупредил о грозящих дачникам весной штрафах

Весной традиционно возрастает количество дачных штрафов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил юрист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кырлан Марчел.



Юрист отметил, что штрафы часто связаны с несоблюдением правил пожарной безопасности при уборке придомовой территории. Одним из наиболее распространенных нарушений является сжигание сухой травы, опавших листьев и бытового мусора на участке, подчеркнул он.

Правила пожарной безопасности разрешают разведение огня только в специально отведенных местах, при условии соблюдения безопасного расстояния до зданий, лесных массивов и других объектов. При нарушении этих требований штраф может достигать 20 тысяч рублей.

Еще одно частое нарушение, о котором упомянул Марчел, — это неудовлетворительное состояние участка, когда он зарастает сорняками и превращается в свалку. За это, по его словам, предусмотрен штраф не менее 10 тысяч рублей.

