Юрист предупредил о грозящих дачникам весной штрафах
Весной традиционно возрастает количество дачных штрафов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил юрист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кырлан Марчел.
Юрист отметил, что штрафы часто связаны с несоблюдением правил пожарной безопасности при уборке придомовой территории. Одним из наиболее распространенных нарушений является сжигание сухой травы, опавших листьев и бытового мусора на участке, подчеркнул он.
Правила пожарной безопасности разрешают разведение огня только в специально отведенных местах, при условии соблюдения безопасного расстояния до зданий, лесных массивов и других объектов. При нарушении этих требований штраф может достигать 20 тысяч рублей.
Еще одно частое нарушение, о котором упомянул Марчел, — это неудовлетворительное состояние участка, когда он зарастает сорняками и превращается в свалку. За это, по его словам, предусмотрен штраф не менее 10 тысяч рублей.
Читайте также: