Дачникам рассказали, как не получить штраф за постройку туалета на участке

21 июля 2025, 11:09

Общественник Мезенцев: туалет должен находиться не ближе одного метра от забора

Фото: iStock/SergeiGorin

Установка туалета на дачном участке без соблюдения санитарных норм может привести к административной ответственности. Руководитель общественного движения «Народный сад» Фёдор Мезенцев в беседе с «Радио 1» уточнил, что для установки туалетов существуют разные нормы, но главный заложенный в основу всех нормативов принцип — не нужно отравлять окружающую среду отходами жизнедеятельности.







«Надо напомнить всем нашим дачникам и жителям частного сектора, что выгребные ямы без дна запрещены. То есть раньше ставили так называемые деревенские сортиры — яму, потом ее закапывали и новую делали. Сейчас такое запрещено, и может прилететь административный штраф до 5 тысяч рублей, а также требования о сносе незаконно возведенного сооружения», — сказал он.

«Нужно также помнить о соседях, поскольку туалет должен находиться не ближе одного метра от забора, от границы земельного участка, то есть от кадастровой», — добавил эксперт.