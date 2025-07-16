Молния подожгла частный дом в Подмосковье
Молния ударила в частный дом в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что после удара в коттедже в посёлке Степаньковские дачи Клинского городского округа вспыхнул пожар. Хозяев дома на месте не было.
Иных подробностей произошедшего нет. Информация о пострадавших и ликвидации возгорания уточняется.
Накануне жилой дом в деревне Вялки также загорелся в результате удара молнии. Жильцы были экстренно эвакуированы. Тушение оперативно начали сотрудники МЧС.
А в понедельник, 14 июля, дотла сгорел дом под Истрой. Со слов хозяев, в какой-то момент раздался грохот, после чего вспыхнул пожар в пространстве под крышей. Семья успела покинуть горящий дом, от которого в итоге остался лишь пепел.
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