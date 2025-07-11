Дачникам рассказали, какие работы можно и нельзя выполнять в жару на даче
Депутат Чаплин: Работать на огороде на открытом солнце категорически нельзя
В условиях аномальной жары необходимо тщательно ухаживать за растениями на огороде. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
При аномальной жаре при работе на огороде необходимо следить за состоянием своего здоровья, предупредил специалист.
«Работать на открытом солнце в середине дня категорически не рекомендуется — это может привести к тепловому удару. Лучше перенести все основные работы на раннее утро или вечер, когда температура становится комфортнее», — сказал Чаплин в беседе с RT.
Он также призвал не полоть и не рыхлить почву в дневные часы, чтобы избежать быстрого испарения влаги. Делать это лучше ранним утром или поздним вечером.
По словам Чаплина, в жару стоит отказаться от прополки и рыхления почвы в дневные часы, так как это приводит к быстрому испарению влаги и дополнительному стрессу для растений.
Эксперт напомнил, что нельзя поливать растения под палящим солнцем, поскольку капли воды действуют как линзы и могут оставить ожоги на растениях. Также для защиты растений от перегрева можно положить слой скошенной травы или опилок под помидоры и огурцы. При этом в жару не стоит использовать удобрения, так как они могут сжечь корни.
В свою очередь доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов рассказал «Известиям», что на садовых участках средней полосы России часто растут опасные ядовитые растения.
«Особую угрозу представляет борщевик Сосновского — высокое растение до 4 метров с крупными зонтиками цветов и резким химическим запахом. При контакте с кожей его сок вызывает сильные фотоожоги. Не менее опасен болиголов, все части которого ядовиты», — предупредил эксперт.
Опасность также представляют вех ядовитый (цикута), белена черная, белладонна (красавка) и аконит (борец).
Кроме того, по словам Наполова, листья лютиков похожи на петрушку, и употребление их в пищу может вызвать расстройство желудка. Ядовитым является и ландыш, заключил специалист.