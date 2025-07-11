Дачникам рассказали, какие работы можно и нельзя выполнять в жару на даче

11 июля 2025, 16:51

Депутат Чаплин: Работать на огороде на открытом солнце категорически нельзя

Фото: iStock/Iuliia Koroleva

В условиях аномальной жары необходимо тщательно ухаживать за растениями на огороде. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.





При аномальной жаре при работе на огороде необходимо следить за состоянием своего здоровья, предупредил специалист.





«Работать на открытом солнце в середине дня категорически не рекомендуется — это может привести к тепловому удару. Лучше перенести все основные работы на раннее утро или вечер, когда температура становится комфортнее», — сказал Чаплин в беседе с RT.

«Особую угрозу представляет борщевик Сосновского — высокое растение до 4 метров с крупными зонтиками цветов и резким химическим запахом. При контакте с кожей его сок вызывает сильные фотоожоги. Не менее опасен болиголов, все части которого ядовиты», — предупредил эксперт.