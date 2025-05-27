Агроном рассказал, как ухаживать за комнатными растениями в жару

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Жаркая летняя погода становится опасной не только для людей, но и для растений. Ведь в эту пору им нужно влаги больше, чем когда-либо.
Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что главный признак плохого самочувствия у растений — увядание.
По его словам, нужно пальцем проверять влажность почвы, потому что в высокие температуры растениям требуется больше воды и свежести, чем обычно.
Он добавил, что оптимальная посадка рассады — в конце мая и начале июня.
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«Если земля сухая, обязательно нужно полить, если земля влажная, то опрыскать листья. Если вы высаживаете растения в открытый грунт, то нужно прикрыть ажурной тенью, например другими листьями или веточками. Тогда растение адаптируется в открытом грунте и нормально укоренится, пойдет в рост даже при такой жаркой погоде», — объяснил эксперт.
По его словам, нужно пальцем проверять влажность почвы, потому что в высокие температуры растениям требуется больше воды и свежести, чем обычно.
«Даже если вы выращиваете в комнате растения, то тут тоже могут быть проблемы. Листья, касаясь оконного стекла, не испаряют влагу и нагреваются больше, чем обычно, могут быть ожоги. Поэтому лучше комнатные растения перенести вглубь дома на период жары», — посоветовал агроном.
Он добавил, что оптимальная посадка рассады — в конце мая и начале июня.
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Анастасия Панченко