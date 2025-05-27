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Агроном рассказал, как ухаживать за комнатными растениями в жару

Агроном Воробьев: комнатные растения в жару нужно убрать вглубь дома
Фото: iStock/Vitalina Nakonechna

Фото: iStock/Vitalina Nakonechna

Жаркая летняя погода становится опасной не только для людей, но и для растений. Ведь в эту пору им нужно влаги больше, чем когда-либо.
Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что главный признак плохого самочувствия у растений — увядание.

«Если земля сухая, обязательно нужно полить, если земля влажная, то опрыскать листья. Если вы высаживаете растения в открытый грунт, то нужно прикрыть ажурной тенью, например другими листьями или веточками. Тогда растение адаптируется в открытом грунте и нормально укоренится, пойдет в рост даже при такой жаркой погоде», — объяснил эксперт.

По его словам, нужно пальцем проверять влажность почвы, потому что в высокие температуры растениям требуется больше воды и свежести, чем обычно.

«Даже если вы выращиваете в комнате растения, то тут тоже могут быть проблемы. Листья, касаясь оконного стекла, не испаряют влагу и нагреваются больше, чем обычно, могут быть ожоги. Поэтому лучше комнатные растения перенести вглубь дома на период жары», — посоветовал агроном.

Он добавил, что оптимальная посадка рассады — в конце мая и начале июня.

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В Кузбассе закрыли на ремонт ключевую трассу Р-255 «Сибирь»
27 мая 2025, 12:22

Фото: iStock/anyaberkut

27 мая в Кузбассе закрыли на ремонт ключевую трассу региона Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает «Сiбдепо».
«С сегодняшнего дня, 27 мая, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» (обход Кемерова) начинается масштабный ремонт путепровода. Этот критически важный участок дороги, связывающий Новосибирск, Красноярск и Иркутск, будет перекрыт до октября 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный путепровод является ключевой артерией для всего регионального транспорта. Ремонт продлится полтора года. При этом транзитный транспорт начнут пускать по другим временным съездам 28 мая.

Тем временем в Московской области с 26 по 28 мая в связи с ремонтными работами ограничили движение через два железнодорожных переезда, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«Движение автомобилей через переезд вблизи станции «Фрязево» Ярославского направления ограничат с 22:00 26 мая до 5:00 27 мая и с 22:00 27 мая до 5:00 28 мая. Пропуск транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе», — уточнили в ведомстве.

Также закрыли железнодорожный переезд в районе ул. Озерная в Луховицах будет закрыт с 8:00 до 16:00 27 и 28 мая. Движение будет восстановлено в 16:00 28 мая.

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Кемеровскую область замело снегом
27 мая 2025, 11:36

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Из-за резкого похолодания сразу в нескольких городах Кемеровской области выпал снег, пишет «Сiбдепо».
«В разных городах Кузбасса сегодня начал идти снег. В конце мая погода испортилась настолько, что, по прогнозу синоптиков, до конца недели по ночам температура будет стабильно опускаться до 0 градусов и ниже», — говорится в статье.

Отмечается, что 27 мая снегом засыпало склоны Шерегеша и Новокузнецк, а в Кемерове с неба падают мелкие ледяные крупицы.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что в Сибири потеплеет 31 мая.

«В Сибири в начале и середине недели будет холодная погода. А к концу недели — в субботу, 31 мая, — в Новосибирске температура повысится до 19 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, сначала потеплеет в Омске, потом в Новосибирске, а в выходные тёплая погода установится в Красноярске.

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Верховный суд предлагает смягчить наказания за наркотические преступления
Суд предложил не лишать свободы впервые попавшихся на хранении наркотиков
27 мая 2025, 10:10

Фото: iStock/simpson33

Верховный суд России вынес на Пленум законопроект, который предлагает изменить подход к наказаниям за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом пишет ТАСС.
Согласно инициативе, суды смогут чаще назначать лечение от наркозависимости вместо лишения свободы для лиц, впервые совершивших такие преступления.

В пояснительной записке указано, что последние два десятилетия законодательство стало более строгим в отношении незаконного оборота наркотиков. Однако анализ судебной практики показал необходимость более взвешенного подхода к ответственности за деяния, не связанные со сбытом наркотиков.

Представители отметили, что многие из осужденных за подобные преступления являются наркозависимыми и нуждаются в лечении. Предложенные изменения позволят исключить лишение свободы для впервые совершивших незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков в значительном размере, а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотики.

Таким образом, суды смогут назначать меры, направленные на медицинскую и социальную реабилитацию таких лиц.

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Российские аптеки с 1 июня станут работать в новом режиме
Депутат Дрожжина: аптеки в РФ с 1 июня станут частью системы здравоохранения
27 мая 2025, 05:53

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

С 1 июня российские аптеки официально войдут в систему здравоохранения. Это позволит фармацевтам получать льготы и преференции, предусмотренные для медицинских работников. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с РИА Новости.
Изменение связано с переходом аптечных организаций из сферы торговли (ОКВЭД 47.73) в категорию деятельности в области здравоохранения (ОКВЭД 86.90.9).

По словам депутата, такой шаг повысит престиж профессии фармацевтов, но не повлияет на цены лекарств, которые останутся под госрегулированием.

«Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан», — указала Дрожжина.
Она уточнила, что конкретные льготы для сотрудников аптек могут различаться в зависимости от региональных программ поддержки.

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Россиянам напомнили о тюремном сроке за сбор краснокнижных ягод
Депутат ГД Колунов напомнил об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод
27 мая 2025, 04:44

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Сбор ягод, занесенных в Красную книгу, может привести к уголовной ответственности, включая лишение свободы до четырех лет. Об этом предупредил TACC заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
По его словам, Лесной кодекс запрещает умышленный сбор редких растений. Нарушителям грозят не только крупные штрафы до 1 млн рублей, но и принудительные работы или тюремное заключение.

«За умышленный сбор таких (краснокнижных) ягод грозят, как минимум, исправительные или принудительные работы на срок до 480 часов или двух лет соответственно, как максимум — лишение свободы сроком до 4 лет», — сказал он.
Колунов подчеркнул, что даже некраснокнижные ягоды нельзя собирать на охраняемых территориях — в национальных парках и заповедниках.

Он обратил внимание на внешнее сходство некоторых запрещенных для сбора видов (костяника, княженика) с обычной малиной, что повышает риск случайного нарушения закона.

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