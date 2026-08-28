«Не лопатой, а пальцами»: Садовод объяснил, как правильно собирать картошку на шести сотках

28 августа 2026, 17:51

Садовод Туманов: раннюю картошку нужно откапывать руками

Фото: iStock/Nednapa

В мире есть два типа людей: те, кто покупает картошку в супермаркете, и те, кто просыпается по ночам в холодном поту от мысли, что пора окучивать второй свет. Для последних картофель — это не гарнир, а смысл жизни.





Председатель Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» признался, что в августе ему снятся сны с золотистой корочкой, и рассказал, как сделать так, чтобы сладкий сон не стал кошмаром из-за плесени в погребе.





«Мы, любители картошки на шести сотках, выращиваем её не потому, что мы голодаем или что она дорогая. А потому, что если вы попробуете современные вкуснейшие сорта, вы никогда больше не будете есть магазинную. Это земля и небо, совершенно другой продукт», — отметил он.

«В основном у нас идёт так называемый выборочный сбор. У нас не поле на тысячу гектаров, а шесть соток. Если ваша картошка еще зелёненькая, она работает на урожай. Зачем её убивать? А вот отдельные кусты, которые сгорели от фитофторы или засохли, выбираем с поля точечно. Во-первых, вы даете дозреть здоровым кустам (мелкие зародыши еще наберут массу). Во-вторых, вы удаляете инфекционный очаг. Как только вы замечаете куст с почерневшей ботвой (верный признак фитофтороза), вы не ждете, пока споры перейдут на соседей, — вы немедленно убираете именно этот куст, вместе с картошкой (пусть даже мелкой), чтобы спасти остальное поле», — объяснил Туманов.

«Вы просовываете пальцы в корневую систему, чуть-чуть разрываете землю и аккуратно нащупываете картошечку. Выкатываете одну или две самые крупные. И куст остается расти. А ведь там еще мелкие зародыши, они начнут наливаться, пока вы едите первые экземпляры. Это и есть мастерство — сохранить растение для урожая, но уже начать дегустацию», — подчеркнул собеседник.