Садовод рассказала, что можно высадить на участке под зиму

15 сентября 2026, 17:44

Садовод Воронова: под зиму можно высадить уроп, редис или свёклу

Фото: iStock/Marina Demidiuk

Осенью можно посадить укроп, петрушку, морковь, лук, свёклу и редис. Такой совет дачникам дала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





В разговоре с Москвой 24 она уточнила, что благодаря подзимнему посеву урожай получится собрать на две недели раньше. Однако для этого важно принять меры, чтобы семена не успели прорасти до наступления холодов, в противном случае они погибнут. Так, сажать растения лучше всего в конце октября.





«Нужно сделать на грядке бороздки и после промерзания положить в них семена, а сверху засыпать рыхлой землей, которую можно подготовить заранее и оставить где-нибудь в подвале. Сверху следует также сделать небольшое утепление из опавшей листвы. Поливать посадки нельзя, иначе это тоже может спровоцировать их рост», — уточнила Воронова.