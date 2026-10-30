Подмосковным садоводам рассказали, погибнут ли их растения из-за теплой осени

30 октября 2026, 09:11

Садовод Воронова предостерегла от подкормки азотом и обрезки растений

Фото: iStock/Creative-Family

Теплая осень не несет угрозы растениям на подмосковных участках, но заставлять их активно расти сейчас нельзя. Об этом заявила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.