Подмосковным садоводам рассказали, погибнут ли их растения из-за теплой осени
Теплая осень не несет угрозы растениям на подмосковных участках, но заставлять их активно расти сейчас нельзя. Об этом заявила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По ее словам, которые передает телеканал Москва 24, поводов для тревоги у подмосковных садоводов нет: дневная температура ниже 18 градусов для растений прохладна, а ночи стали заметно холоднее. Сократившийся световой день также подсказывает растениям, что пора готовиться к зиме.
Специалист обратила внимание, что даже на юге региона почки на деревьях сейчас отсутствуют. Единственная культура, способная их дать в таких условиях, — это жимолость, но на ее весенней урожайности это не скажется, заверила эксперт.
Главное, чего сейчас делать нельзя, — вносить азотные удобрения. Они запускают активный рост и вегетацию, и свежие побеги погибнут при первом похолодании. Также стоит воздержаться от обрезки растений, так как для них это стресс, который вызовет оживление. Заниматься ею лучше при устойчивых холодах, ближе к концу ноября, а в идеале — перенести на начало весны, заключила Воронова.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что из-за аномального осеннего тепла деревья и кустарники в ряде регионов страны пошли в рост и даже зацвели. Из-за этого растения могут не пережить морозы или потерять силы для полноценного цветения весной.
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