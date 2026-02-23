Аделина Сотникова высказалась о выступлении Аделии Петросян на Олимпиаде
Аделина Сотникова поддержала российских спортсменов после Олимпиады
На открытой тренировке Super с Аделиной Сотниковой олимпийская чемпионка прокомментировала выступление российских спортсменов на недавней Олимпиаде.
Фигуристка выразила надежду, что российских участников тепло встретили и зрители, и другие спортсмены, проживавшие в олимпийской деревне. Сотникова подчеркнула, что выступление Аделии Петросян в произвольной программе оказалось непростым.
«К сожалению, не все получилось у Аделии в произвольной программе, но мы ни в коем случае не можем её судить», — отметила чемпионка.
Она убеждена, что выйти на международную арену после долгого перерыва и добиться такого результата — это большое достижение. Аделина добавила, что на сегодняшний день для российских спортсменов важны слова поддержки и любви.