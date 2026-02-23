Аделина Сотникова высказалась о выступлении Аделии Петросян на Олимпиаде

23 февраля 2026, 13:45

Аделина Сотникова поддержала российских спортсменов после Олимпиады

Аделина Сотникова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На открытой тренировке Super с Аделиной Сотниковой олимпийская чемпионка прокомментировала выступление российских спортсменов на недавней Олимпиаде.





Фигуристка выразила надежду, что российских участников тепло встретили и зрители, и другие спортсмены, проживавшие в олимпийской деревне. Сотникова подчеркнула, что выступление Аделии Петросян в произвольной программе оказалось непростым.





«К сожалению, не все получилось у Аделии в произвольной программе, но мы ни в коем случае не можем её судить», — отметила чемпионка.