Татьяна Тарасова заявила, что Гуменника обокрали на Олимпиаде

23 февраля 2026, 18:03

Тарасова: у нас не одна медаль, а две, Гуменника просто обокрали

Петр Гуменник (Фото: РИА Новости)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом пишет «Советский спорт».





Петр Гуменник показал результат 184,49 балла в произвольной программе и в сумме набрал 271,21 балла. Благодаря этому спортсмен поднялся с 12-го на шестое место после выступления в коротких программах.





«Единственная медаль? У нас она не одна, а их две, потому что Петра Гуменника просто обокрали. Просто взяли и украли медаль. Сначала его прибили, а потом обокрали», — сказала Тарасова.