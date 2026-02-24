После Олимпиады в Италии у российской фигуристки Петросян пропал багаж
Багаж российской фигуристки Аделии Петросян не прибыл в Москву после Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщил РИА Новости представитель аэропорта Внуково.
По его словам, вещи спортсменки, скорее всего, не загрузили ещё в Милане, и эта задержка не связана с работой московской воздушной гавани.
Напомним, что Зимние Олимпийские игры в Италии проходили с 6 по 22 февраля. В них участвовали 13 россиян. Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю с результатом в 226,79 балла, а чемпионом — Михаил Шайдоров из Казахстана, который в общей сложности заработал 291,58 балла.
Петросян заняла шестое место, набрав 214,53 балла: в произвольной программе она недокрутила четверной тулуп и упала при приземлении. После соревнований фигуристка выступила в показательном номере под песни Шакиры.
