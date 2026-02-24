После Олимпиады в Италии у российской фигуристки Петросян пропал багаж

24 февраля 2026, 04:32

Багаж фигуристки Аделии Петросян потерялся по пути из Италии в Москву

Аделия Петросян (Фото: Telegram @adeliya050607)

Багаж российской фигуристки Аделии Петросян не прибыл в Москву после Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщил РИА Новости представитель аэропорта Внуково.





По его словам, вещи спортсменки, скорее всего, не загрузили ещё в Милане, и эта задержка не связана с работой московской воздушной гавани.



