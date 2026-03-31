31 марта 2026, 10:40

Согласно народному календарю, 1 апреля отмечается день Дарьи Грязной. Такое неблагозвучное прозвище закрепилось за святой из-за капризов погоды: к началу апреля снег активно тает, смешиваясь с землей, превращая дороги в непролазную грязь. Православная церковь в этот день чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии Римских, чей подвиг верности и целомудрия поражает своей силой духа. О приметах, традициях и запретах прездника читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Нельзя ходить в грязной одежде. Если выйти на улицу и сильно испачкаться, значит, «Дарья» указала на ваши тёмные помыслы. Грязь в этот день отстирывалась плохо, а репутация могла быть испорчена на весь год;

Запрещено плакать и грустить. Даже если выпадало горе, слёзы старались сдерживать. Поверье гласило: кто плачет 1 апреля — будет лить слёзы до самого Покрова (14 октября);

Нельзя обижаться на розыгрыши. Если рассердиться на шутку, домовой обидится и уйдёт из дома, а удача отвернётся от обидчивого человека;

Девушкам нельзя оборачиваться на женский голос. Существовало поверье: если девушку окликнула женщина, а она обернулась, то рискует остаться старой девой;

Не стоит начинать важных дел. Считалось, что все планы, задуманные 1 апреля, будут путаными и не приведут к успеху из-за проказ проснувшейся нечисти.

Приметы