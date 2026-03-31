«Негритянская плантация»: В ГД оценили идею о шестидневной рабочей неделе в РФ

31 марта 2026, 10:14

Милонов не поддержал идею о шестидневной рабочей недели в России

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе раскритиковал идею возможного перехода на шестидневную рабочую неделю в России, сравнив такой подход с «негритянской плантацией из XVIII века».





Ранее бизнесмен Олег Дерипаска выразил мнение, что 12-часовая шестидневная рабочая неделя может быть полезна для России. Так, он призвал быстрее переходить на график с 08:00 до 20:00, включая субботу. Это, по его словам, поможет стране преодолеть трудности мирового кризиса.





«Крупный капитал всегда будет врагом социальных свобод гражданина. Такой подход скорее породит серьёзное недовольство людей, а не поможет экономике. Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века — странное решение», — подчеркнул Милонов в разговоре с RT.