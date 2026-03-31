Агроном рассказал дачникам, как правильно планировать посадки в огороде
Огурцы и капусту стоит сажать вблизи источника воды, а кукурузу и тыкву – на краю огорода. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов.
Он подчеркнул, что не стоит сажать каждый год на грядку одно и то же растение и культуры из одного семейства.
«Например, пасленовые или тыквенные плохо высаживать друг за другом. Дело в том, что почва сильно "устает" от одной культуры. Схожие растения употребляют и выделяют одинаковые вещества, поэтому на следующий год им будет сложно расти на той же земле», — рассказал Викулов Москве 24.
Эксперт порекомендовал заранее подумать, какие растения могут затенять все остальные. Так, кукурузу или тыкву лучше сажать на краю огорода, подальше от других грядок. При этом влаголюбивые культуры, например, огурцы, кабачки и капусту, стоит посадить ближе к источнику воды, поскольку эти растения нуждаются в частом поливе.