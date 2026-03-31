Агроном рассказал дачникам, как правильно планировать посадки в огороде

31 марта 2026, 09:37

Агроном Викулов: Огурцы, кабачки и капусту стоит сажать ближе к источнику воды

Огурцы и капусту стоит сажать вблизи источника воды, а кукурузу и тыкву – на краю огорода. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов.





Он подчеркнул, что не стоит сажать каждый год на грядку одно и то же растение и культуры из одного семейства.





«Например, пасленовые или тыквенные плохо высаживать друг за другом. Дело в том, что почва сильно "устает" от одной культуры. Схожие растения употребляют и выделяют одинаковые вещества, поэтому на следующий год им будет сложно расти на той же земле», — рассказал Викулов Москве 24.