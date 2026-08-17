17 августа 2026, 13:28

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере благоприятно быть красноречивыми. Хорошо пользоваться обаянием и личными симпатиями. В любви надо вести приятные беседы и разделять друг с другом моменты радости. В сфере здоровья нужно наладить распорядок дня и придерживаться расписания. Важно своевременно отдыхать.