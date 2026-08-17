«Даст практический результат»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 17 по 23 августа
В деловой сфере благоприятно быть красноречивыми. Хорошо пользоваться обаянием и личными симпатиями. В любви надо вести приятные беседы и разделять друг с другом моменты радости. В сфере здоровья нужно наладить распорядок дня и придерживаться расписания. Важно своевременно отдыхать.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну поможет практичный подход и логика. Ему надо внимательно вести дела и не допускать путаницы.
У Тельца будет хорошее самочувствие и добродушное настроение. Он станет счастливее.
Близнецам лучше положиться на свой безупречный вкус и на художественные способности. Благоприятно выражать себя творчески.
Раку желательно вести дела в партнёрстве. Сотрудничество приведет к материальному благополучию и к упрочнению общественного положения.
Лев будет уверен в себе и нацелен на победу. Ему поможет сильная воля и вера в успех.
Для Девы будет важна карьера и репутация. Ей захочется стать влиятельнее и значительнее.
Весам надо быть спокойными и уверенными в себе. Они смогут произвести прекрасное впечатление.
Скорпиону необходимо окружить себя надёжными и приятными людьми. Ему важно, чтобы верили в него и в его мечту.
Стрелец почувствует прилив энергии и энтузиазма. Его заметят и оценят по достоинству.
Козерогу надо учитывать мелочи и мыслить системно. Дисциплина ума даст хороший практический результат.
Водолей расширит кругозор, будет оригинальным и любопытным. Ему нужно избегать споров и ссор.
У Рыб пробудится фантазия. Им нужно вдохновляться искусством, музыкой и красотой.
Читайте также: