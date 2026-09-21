«Давление и нервное состояние»: Диетолог рассказал, можно ли назвать главный осенний овощ суперфудом
Диетолог Пристанский: тыква помогает работе сердца
Осенью тыква становится одним из самых доступных сезонных продуктов. Но действительно ли она способна заменить лекарства людям с повышенным давлением?
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» объяснил, где заканчивается польза и начинается преувеличение.
«Суперфудом я бы её не назвал, но за счёт того, что в самих семечках тыквы достаточно большое количество магния и калия — да. Этот овощ действительно помогает сердцу», — отметил он.
По его словам, магний отвечает за сердечное сокращение, а калий — за расслабление и нервный импульс сердечной мускулатуры. Именно сочетание этих двух макронутриентов, по мнению диетолога, положительно влияет на общее и нервное состояние.
«Рассматривать тыкву как альтернативу лекарствам не стоит. Говорить о каких-то прямо сакраментальных выгодах для артериального давления, ну, я бы, откровенно говоря, не стал», — подчеркнул Пристанский.
Он добавил, что важнее смотреть на рацион и образ жизни в целом.