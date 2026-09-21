«Давление и нервное состояние»: Диетолог рассказал, можно ли назвать главный осенний овощ суперфудом

21 сентября 2026, 19:07

Диетолог Пристанский: тыква помогает работе сердца

Фото: iStock/Ekaterina79

Осенью тыква становится одним из самых доступных сезонных продуктов. Но действительно ли она способна заменить лекарства людям с повышенным давлением?





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» объяснил, где заканчивается польза и начинается преувеличение.





«Суперфудом я бы её не назвал, но за счёт того, что в самих семечках тыквы достаточно большое количество магния и калия — да. Этот овощ действительно помогает сердцу», — отметил он.

«Рассматривать тыкву как альтернативу лекарствам не стоит. Говорить о каких-то прямо сакраментальных выгодах для артериального давления, ну, я бы, откровенно говоря, не стал», — подчеркнул Пристанский.