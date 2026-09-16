Диетолог предупредила о неочевидной опасности холода в квартире до включения батарей
Диетолог Вайт: До включения отопления можно набрать порядка двух кг
Прохлада в квартире до начала отопительного сезона усиливает аппетит. Об этом предупредила врач-диетолог, нутрициолог, руководитель медицинского центра «МедСит» Анастасия Вайт.
В разговоре с Life.ru она уточнила, что при температуре +18...+19 °С организм пытается приспособиться к холоду и требует больше еды. Так, ежедневный профицит калорий, а также низкая физическая активность уже через несколько недель может отразиться на весе.
«Наедание жировой прослойки до включения батарей — это не миф. Но механизм не в том, что мозг требует жиров и быстрых углеводов, а в том, что холод и зимний образ жизни создают профицит калорий, который люди легко не замечают», — пояснила Вайт.
Когда человеку холодно и он проголодался, проще потянуться за шоколадкой или пиццей, отметила врач. В этой связи она посоветовала следить за количеством белка и клетчатки в рационе, одеваться дома теплее и добавлять движение для компенсирования повышенного аппетита.
Тем временем врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала RT, что осенью на организм действуют перепады температуры и атмосферного давления, снижение иммунитета на фоне первых холодов, сокращение светового дня. Всё это может портить самочувствие и обострить хронические болезни.
«При резкой смене погодных условий нагрузка приходится одновременно на сердечно-сосудистую, дыхательную, опорно-двигательную, нервную системы. Если в их работе есть какие-то нарушения, то они с большой вероятностью снова дадут о себе знать, даже если летом их удавалось успешно контролировать», — объяснила Уланкина.
Так, осенью могут усиливаться боли при артрозе и артрите, обостряться бронхиальная астма и болезни сердечно-сосудистой системы. А сокращение светового дня приводит к упадку сил, сонливости и снижению настроения, заключила врач.