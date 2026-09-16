Диетолог предупредила о неочевидной опасности холода в квартире до включения батарей

16 сентября 2026, 13:42

Диетолог Вайт: До включения отопления можно набрать порядка двух кг

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Прохлада в квартире до начала отопительного сезона усиливает аппетит. Об этом предупредила врач-диетолог, нутрициолог, руководитель медицинского центра «МедСит» Анастасия Вайт.





В разговоре с Life.ru она уточнила, что при температуре +18...+19 °С организм пытается приспособиться к холоду и требует больше еды. Так, ежедневный профицит калорий, а также низкая физическая активность уже через несколько недель может отразиться на весе.





«Наедание жировой прослойки до включения батарей — это не миф. Но механизм не в том, что мозг требует жиров и быстрых углеводов, а в том, что холод и зимний образ жизни создают профицит калорий, который люди легко не замечают», — пояснила Вайт.

«При резкой смене погодных условий нагрузка приходится одновременно на сердечно-сосудистую, дыхательную, опорно-двигательную, нервную системы. Если в их работе есть какие-то нарушения, то они с большой вероятностью снова дадут о себе знать, даже если летом их удавалось успешно контролировать», — объяснила Уланкина.