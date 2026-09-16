Диетолог Ортис назвала продукты для поддержки иммунитета осенью
Диетолог Анхела Ортис посоветовала заранее скорректировать рацион с наступлением осени, чтобы снизить риск сезонных инфекций. По ее словам, сентябрь подходит для укрепления защитных функций организма за счет полноценного питания. Об этом сообщает Infosalus.
Специалистка рекомендует чаще включать в меню овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые крупы и орехи. Полезными элементами рациона она назвала оливковое масло первого отжима, яйца, рыбу и нежирное мясо.
Отдельное внимание Ортис уделила состоянию кишечника, от работы которого зависит иммунная защита. Для поддержания микрофлоры врач предложила употреблять кисломолочные и ферментированные продукты — в частности, кефир и йогурт. При этом их стоит исключить при плохой переносимости.
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