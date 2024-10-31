Диетолог рассказала, кому противопоказана тыква

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31 октября в противовес Хэллоуину в России отмечают Тыквенный спас. В этот день советуют готовить блюда из тыквы и одеваться в яркие цвета.
Врач-кардиолог, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» сообщила, что тыква считается королевой осени и кладезем полезных компонентов.
Однако при всей своей полезности и небольшой калорийности, у тыквы все же имеются противопоказания.
По словам Королевой, тыкву можно использовать в приготовлении супов, каш и даже десертов.
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«В ней не только витамин С, но и много витаминов группы B. Ее семена содержат большое количество минеральных веществ, где и калий, и магний, и цинк, и фосфор и масса других полезных компонентов, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и всех остальных систем организма. Тыква улучшает микробиому кишечника, обеспечивает хорошую пищеварительную функцию кишечнику», — объяснила врач.
Однако при всей своей полезности и небольшой калорийности, у тыквы все же имеются противопоказания.
«Противопоказания есть у того, кто реагирует на любые источники сахара. Человеку с сахарным диабетом, безусловно, в объеме такой продукт станет вопреки или человеку с заболеванием почек, ведь тыква оказывает мочегонный эффект. Особенно опасен это продукт при мочекаменной и желчекаменной болезнях», — подчеркнула эксперт.
По словам Королевой, тыкву можно использовать в приготовлении супов, каш и даже десертов.
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Анастасия Бондарева