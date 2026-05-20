Российский школьник выпал из окна на глазах у сестры
В Калининграде 12-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа и выжил. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел в многоквартирном доме, который находится недалеко от центра города. Дети остались дома одни, без присмотра взрослых. В какой-то момент мальчик выпал из окна, его 15-летняя сестра вызвала экстренные службы.
Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. В настоящее время полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в школе Севастополя обрушился балкон. В этот момент на нем находились десять детей, которые хотели сделать фото.
