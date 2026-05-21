В Копейске годовалый ребёнок выпал из окна квартиры на втором этаже и погиб
В Копейске следователи устанавливают обстоятельства гибели годовалого мальчика, который выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает Следственный комитет по Челябинской области.
Трагическое происшествие случилось вечером 19 мая. В момент ЧП мать мальчика находилась в другой комнате. После случившегося ребёнка доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи выясняют все детали, включая причины и условия, которые привели к трагедии. В рамках расследования они дадут правовую оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетних и действиям органов системы профилактики.
Ранее в Тульской области нашли трёхлетнюю девочку, которая считалась пропавшей. Ребёнок жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
