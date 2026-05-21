Главный педиатр Подмосковья рассказала, как защитить ребёнка от падения из окна

21 мая 2026, 16:59

оригинал Фото: istockphoto / Artfoliophoto

Каждый год с наступлением тёплых дней регистрируются случаи выпадения детей из окон. Родители открывают балконы и окна для проветривания и не всегда контролируют, что делает ребёнок.





О том, как обезопасить детей, рассказала главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Дети сами находят способ забраться на подоконник – придвигают стул, табуретку, используют любую мебель как лестницу. Им интересно, что там за окном на улице. Ребёнок может высунуться, потянуться за упавшей игрушкой и не удержаться. А подростки для эффектного кадра иногда рискуют жизнью – лезут на подоконник за опасным селфи и теряют равновесие», – рассказала Одинаева.

«Очень многие несчастные случаи можно предотвратить специальными замками или блокираторами на окна и правильной расстановкой мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. И помните: москитная сетка – опасный обманщик. Она создаёт иллюзию, что окно закрыто. Но ребёнок опирается на неё и мгновенно падает вместе с ней», – подчеркнула главный педиатр Подмосковья.