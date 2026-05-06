«Даже в 80 лет»: Врач рассказала, как заглянуть в свой биологический возраст и повернуть его вспять

06 мая 2026, 11:55

Врач Тен: наш биологический возраст зависит от образа жизни

Паспорт может врать: ваш организм порой старше или моложе календарных лет. Современная медицина научилась измерять реальный износ тела с помощью анализов крови и ДНК. И главное — его можно замедлить даже в 80 лет.





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен в беседе с «Радио 1» объяснила, что хронологический возраст — это просто количество лет со дня рождения. А биологический возраст — реальный возраст вашего организма, объективная оценка того, насколько изношены клетки и органы.





«Самый точный метод сегодня — эпигенетические часы: учёные анализируют метилирование ДНК. Доступны и более простые тесты по крови или слюне. Измеряя биологический возраст, мы можем объективно увидеть, работают ли наши усилия по омоложению организма. Это маркер эффективности здорового образа жизни», — сказала она.

«Мышечную массу можно нарастить даже в 80 лет — тренировки с отягощением за три‑четыре месяца увеличивают силу на 50–100%. Когнитивные функции тоже тренируются. Выучить новый язык в 70 лет — реально. Биологический возраст — не приговор. Даже отказ от курения в 60 лет через год серьёзно снижает риск инфаркта и инсульта», — объяснила собеседница.