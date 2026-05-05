Врач раскрыла, как не усугубить геморрой
Колопроктолог Алина Амаро посоветовала людям с геморроем отказаться от натуживания во время дефекации и сократить время в туалете. Об этом пишет Metropoles.
По словам специалиста, облегчить состояние помогает рацион с большим количеством клетчатки. Еще одна важная мера — достаточное употребление воды. Амаро отметила, что лишнее напряжение усиливает неприятные ощущения. Долгое сидение, в том числе на унитазе, лишь ухудшает ситуацию. Врач предупредила: если игнорировать эти простые правила, проблема начнет прогрессировать. Из-за этого лечение может занять больше времени.
