Врач рассказал, когда контакт с белками может быть опасным для человека
Белки могут передать бешенство домашним животным. Об этом сообщил врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин, передает 360.ru.
Бешенство — опасное вирусное заболевание, которое поражает мозг животных, заставляя их искать контакта с людьми. Вирус стремится распространиться, и это заболевание часто приводит к летальному исходу.
Домашние животные, такие как кошки, могут заразиться от диких грызунов, например, белок. Врач отметил, что вакцинация не всегда эффективна.
Кондрахин подчеркнул, что все дикие животные, включая енотов, лис и ежей, могут быть переносчиками вируса. Он также напомнил, что при контакте с зараженным зверем необходимо немедленно вымыть руки и обратиться в ближайший травмпункт для профилактики. По его словам, в мировой практике известны лишь три случая, когда человеку удалось выжить после заражения бешенством.
Симптомы заболевания проявляются через длительное время, иногда даже через месяц. Однако важно как можно скорее обратиться к врачу для вакцинации, чтобы предотвратить развитие болезни. Иногда удается провести все необходимые меры вовремя, добавил он.
Читайте также: