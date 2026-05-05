Раменские врачи спасли молодого человека, переломанного в ДТП

05 мая 2026, 18:22

27-летний мужчина попал в серьёзное ДТП на электровелосипеде. Врачи Раменской больницы провели ему несколько операций и вернули возможность ходить. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В больницу пациента доставил санитарный вертолёт. Обследование показало перелом нескольких рёбер со скоплением крови и воздуха в плевральной полости, ушиб головного мозга, открытый перелом левой голени и оскольчатые переломы правой ключицы и правого бедра.





«В кратчайшие сроки пациенту сделали наружную фиксацию правой бедренной кости и левой голени для стабилизации переломов. А на второй день — после того, как состояние стабилизировалось — с помощью стержневого фиксатора восстановили целостность бедренной кости», — рассказал врач отделения травматологии-ортопедии Раменской больницы Дмитрий Минаев.