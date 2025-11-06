Дедовские плачи 7 ноября: как избавиться от накопившейся грусти и не навлечь болезни и беды, народные приметы

06 ноября 2025, 16:06

Фото: istockphoto / Smileus

7 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке. В народе праздник известен под названием Дедовские плачи — временем поминовения усопших и особых обрядов, связанных с осенним переходом природы. О том, что можно и нельзя ​делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание История церковного праздника 7 ноября Народный праздник Дедовские плачи 7 ноября Что нельзя делать 7 ноября Народные приметы на 7 ноября

История церковного праздника 7 ноября

Народный праздник Дедовские плачи 7 ноября

Что нельзя делать 7 ноября

ругаться и сквернословить — к болезни или беде;

плохо отзываться об умерших — к несчастьям в семье;

устраивать весёлые пиршества и вечеринки — это обижает души предков;

обсуждать денежные потери — к дальнейшим убыткам;

лгать и обманывать — вся жизнь «пойдёт под откос»;

плакать в подушку — к тревожным снам и душевной тоске;

вступать в брак или делать предложение — такой союз считался несчастливым.

Народные приметы на 7 ноября