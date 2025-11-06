Дедовские плачи 7 ноября: как избавиться от накопившейся грусти и не навлечь болезни и беды, народные приметы
7 ноября православная церковь чтит память святых мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке. В народе праздник известен под названием Дедовские плачи — временем поминовения усопших и особых обрядов, связанных с осенним переходом природы. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История церковного праздника 7 ноябряСвятые мученики Маркиан и Мартирий жили в IV веке и служили в Константинопольском соборе при святом патриархе Павле Исповеднике. Маркиан занимал должность чтеца, а Мартирий был иподиаконом, помогавшим при богослужениях. Оба также выполняли обязанности секретарей патриарха.
В это время широкое распространение получила арианская ересь, утверждавшая, что Сын Божий не равен и не единосущен Отцу. Еретики добились изгнания патриарха Павла и поставили на его место отступника Македония. Новое духовное руководство пыталось склонить Маркиана и Мартирия к измене вере, предлагая им золото и высокие церковные должности.
Святые отказались предать православие. После безуспешных уговоров ариане перешли к угрозам и пыткам, но мученики остались непреклонны. В итоге Маркиан и Мартирий были обезглавлены около 355 года.
Верующие с почтением похоронили их тела, а позднее по указанию святителя Иоанна Златоуста мощи мучеников перенесли в специально построенный храм. С тех пор у этой святыни, согласно церковным преданиям, происходили многочисленные исцеления по молитвам к святым.
Народный праздник Дедовские плачи 7 ноябряВ народном календаре 7 ноября получило название Дедовские плачи. Считалось, что в этот день сама природа оплакивает умерших: часто шёл дождь или выпадал первый снег, символизируя слёзы земли.
С самого утра женщины и девушки начинали причитать и плакать. Сначала они вспоминали житейские тяготы, а затем переходили к поминанию усопших. Этот обряд имел очищающий смысл — помогал избавиться от накопившейся грусти и внутренней боли.
Особое внимание уделялось уходу за могилами родственников. Люди убирали захоронения, зажигали свечи, читали молитвы и акафисты. На могилы приносили поминальные угощения — варёные яйца или брагу, чтобы почтить память умерших и попросить их о заступничестве. Однако живым употреблять пищу и спиртное на кладбище было строго запрещено.
В некоторых регионах существовал обычай ходить с иконами к реке или в поле, прося у предков обильного урожая. По народным верованиям, после 40-го дня с момента смерти души умерших могли влиять на судьбу живых и благополучие всей деревни. Также в этот день было принято помогать сиротам, больным и нуждающимся, чтобы помянуть усопших делами милосердия.
Что нельзя делать 7 ноябряДень Дедовских плачей считался скорбным и строгим, поэтому требовал соблюдения множества запретов. Люди верили, что нарушение традиций может навлечь несчастья и болезни.
Торговцам, особенно продающим зерно, нельзя было менять место торговли, иначе считалось, что удача отвернётся и товар не продастся.
Среди других запретов:
- ругаться и сквернословить — к болезни или беде;
- плохо отзываться об умерших — к несчастьям в семье;
- устраивать весёлые пиршества и вечеринки — это обижает души предков;
- обсуждать денежные потери — к дальнейшим убыткам;
- лгать и обманывать — вся жизнь «пойдёт под откос»;
- плакать в подушку — к тревожным снам и душевной тоске;
- вступать в брак или делать предложение — такой союз считался несчастливым.
Народные приметы на 7 ноябряНаши предки внимательно наблюдали за природой и верили, что погода 7 ноября предсказывает будущую зиму.
Основные приметы:
- листья осины падают лицом вверх — зима будет холодной и снежной;
- листья ложатся изнанкой вверх — зима обещает быть мягкой;
- тусклые звёзды — к ненастью;
- сухая погода — к морозам и метелям;
- утренний туман — к затяжным дождям;
- появление солнца — весна придёт рано;
- пасмурное небо — к снежной зиме;
- соловей поёт у окна — к несчастью;
- кошка прячет нос лапами — погода скоро испортится.