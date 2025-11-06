Стало известно, как животные столичного региона переживают тёплую осень
Эксперт Кунафин: животные адаптировались к тёплой осени в Москве
Флора и фауна столичного региона уже адаптировались к климатическим изменениям, включая затяжную теплую осень или раннюю весну. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, что в предстоящие выходные в Москве ожидается до +10 °С без осадков.
«В выходные минимальная температура в Москве составит +6...+8 °С, по региону — +3...+8 °С. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье в Москве будет находиться в пределах +8...+10 °С, по региону — +5...+10 °С», — отметила она.
Однако уже с понедельника, по прогнозу синоптика, в столичный регион придёт похолодание, а минимальная температура приблизится к климатической норме. А метеорологическая зима в Москве и Подмосковье наступит в середине ноября.
По словам Кунафина, аномально тёплая осень не оказывает существенного влияния на спячку ежей, змей и насекомых.
«Рептилии уже впали в спячку до весны, млекопитающие также постепенно переходят в состояние зимней спячки, и этот процесс не является одномоментным», — пояснил эксперт в беседе с «Москвой 24».
Он добавил, что процесс миграции перелётных птиц также не выходит за пределы нормы.