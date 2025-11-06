Стало известно, как животные столичного региона переживают тёплую осень

06 ноября 2025, 14:04

Эксперт Кунафин: животные адаптировались к тёплой осени в Москве

Фото: iStock/Callingcurlew23

Флора и фауна столичного региона уже адаптировались к климатическим изменениям, включая затяжную теплую осень или раннюю весну. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин.





Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, что в предстоящие выходные в Москве ожидается до +10 °С без осадков.





«В выходные минимальная температура в Москве составит +6...+8 °С, по региону — +3...+8 °С. Дневная температура и в субботу, и в воскресенье в Москве будет находиться в пределах +8...+10 °С, по региону — +5...+10 °С», — отметила она.

«Рептилии уже впали в спячку до весны, млекопитающие также постепенно переходят в состояние зимней спячки, и этот процесс не является одномоментным», — пояснил эксперт в беседе с «Москвой 24».