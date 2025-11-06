«Маняня вместо семьи»: Россиянам рассказали про новый бытовой тренд, ведущий к разрыву отношений с близкими
Многодетная мать Канчели: «маняня» разрушает традиционные семейные ценности
В социальных сетях набирает популярность новая услуга для молодых матерей — «маняня». Это уже не просто няня или домработница, а многофункциональный помощник, готовый и за ребенком присмотреть, и обнять, и выслушать. Откуда взялся этот тренд и о каких проблемах современной семьи он сигнализирует?
Многодетная мать, член Общественной палаты Московской области Елена Канчели в беседе с «Радио 1» заявила, что такой тренд говорит о проблемах в обществе и глубоких социальных изменениях.
«Это попытка заменить помощь родственников, но без нарушения личных границ. На практике таким няням действительно приходится и поддерживать молодую маму, и мягко сглаживать семейные процессы. Мне кажется, что что это следствие последних тенденций в обществе — мы стали разрывать традиционные для нашей страны межпоколенческие связи», — пояснила она.
Многодетная мать отметила, что традиционная роль бабушки, которая была опорой и поддержкой для молодой семьи, сегодня оказалась вакантной. Бабушки стали более социально активными, живут своей жизнью, и их место в жизни молодой мамы и ребенка оказалось пустым. Природа не терпит пустоты, и эту нишу заняла платная услуга.
«Можно вспомнить историческую параллель и дворянские семьи, где дети были окружены гувернерами, но лишены близости с родителями. Ребенок все равно привязывается к тому, кто с ним рядом», — подчеркнула эксперт.
Таким образом, по мнению собеседницы, феномен «маняни» — это не просто мода, а симптом, отражающий разрыв межпоколенческих связей, дефицит живого общения в семье и вечную погоню современного человека за «волшебной таблеткой» вместо того, чтобы выстраивать прочные, хоть и требующие времени, отношения с самыми близкими.