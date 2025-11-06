«Маняня вместо семьи»: Россиянам рассказали про новый бытовой тренд, ведущий к разрыву отношений с близкими

06 ноября 2025, 13:47

Многодетная мать Канчели: «маняня» разрушает традиционные семейные ценности

Фото: iStock/Choreograph

В социальных сетях набирает популярность новая услуга для молодых матерей — «маняня». Это уже не просто няня или домработница, а многофункциональный помощник, готовый и за ребенком присмотреть, и обнять, и выслушать. Откуда взялся этот тренд и о каких проблемах современной семьи он сигнализирует?





Многодетная мать, член Общественной палаты Московской области Елена Канчели в беседе с «Радио 1» заявила, что такой тренд говорит о проблемах в обществе и глубоких социальных изменениях.





«Это попытка заменить помощь родственников, но без нарушения личных границ. На практике таким няням действительно приходится и поддерживать молодую маму, и мягко сглаживать семейные процессы. Мне кажется, что что это следствие последних тенденций в обществе — мы стали разрывать традиционные для нашей страны межпоколенческие связи», — пояснила она.

«Можно вспомнить историческую параллель и дворянские семьи, где дети были окружены гувернерами, но лишены близости с родителями. Ребенок все равно привязывается к тому, кто с ним рядом», — подчеркнула эксперт.