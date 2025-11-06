В «Рублевском Квартале» открыли два новых корпуса
В жилом комплексе «Рублевский Квартал» в Подмосковье введены в эксплуатацию два новых корпуса на 652 квартиры. Об этом сообщила пресс-служба группы «Самолет», которая является девелопер проекта.
Корпуса №60 и №57 общей площадью более 31 тыс. кв. м включают жилье от студий до четырехкомнатных квартир евро-формата. Все квартиры с чистовой отделкой, панорамным остеклением и видами на лес.
Во дворах — детские площадки, зоны отдыха, уличные тренажеры и прогулочные тропинки. Проект оформлен в стиле «Птицы Подмосковья» и окружен Дубковским и Подушкинским лесами, всего в 15 минутах от МКАД.
В комплексе строится школа на 1100 мест, а также появятся детский сад, поликлиника и торговый центр.
