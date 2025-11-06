В «Рублевском Квартале» открыли два новых корпуса

06 ноября 2025, 11:35

В «Рублевском Квартале» построили два новых дома на 652 квартиры

оригинал Фото: пресс-служба группы «Самолет»

В жилом комплексе «Рублевский Квартал» в Подмосковье введены в эксплуатацию два новых корпуса на 652 квартиры. Об этом сообщила пресс-служба группы «Самолет», которая является девелопер проекта.