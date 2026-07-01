«Дело не в широкой кости»: Россиянам рассказали, из-за чего увеличивается вес на самом деле

01 июля 2026, 14:21

Нутрициолог Савельева: жир запасается в организме из-за инсулина

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Почему одни могут есть торты и оставаться стройными, а другие набирают вес от одного запаха еды? По словам специалистов, дело не в «широкой кости» и не в замедленном метаболизме. Главный дирижер нашего жира — гормон инсулин.





Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» объяснила, что если он выходит из-под контроля, организм переключается в режим «склад», однако управлять этим процессом можно.





«Мы привыкли думать, что лишний вес — это просто калории против активности. Но гормональный фон играет куда более важную роль. В центре этого оркестра стоит инсулин. Его задача — убрать сахар из крови в клетки. Но с возрастом или из-за неправильных привычек клетки "глохнут" (развивается инсулинорезистентность), и инсулин отправляет энергию не в мышцы, а в жировое депо», — сказала она.

«Есть понятие возрастной инсулинорезистентности, но на самом деле это накопительный эффект образа жизни. Я знаю это на себе: я начала бороться с инсулинорезистентностью с 13 лет. Но, к счастью, инсулин управляем, его можно снижать», — отметила Савельева.