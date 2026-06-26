Диетолог указала на главную ошибку в летнем рационе

26 июня 2026, 12:28

Диетолог Гаго: Салат из помидоров и огурцов содержит мало питательных веществ

Фото: iStock/Irina Khabarova

Диетолог Клау Гаго заявила, что многие люди при составлении рациона летом совершают одну распространенную ошибку. Об этом пишет издание 20minutos.