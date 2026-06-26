Диетолог указала на главную ошибку в летнем рационе
Диетолог Клау Гаго заявила, что многие люди при составлении рациона летом совершают одну распространенную ошибку. Об этом пишет издание 20minutos.
По ее словам, основным недостатком в питании является ограничение рациона исключительно овощными салатами. Она подчеркнула, что свежесть продуктов не гарантирует их питательную ценность. Хотя помидоры и огурцы могут быть освежающим дополнением летом, они не могут служить полноценной заменой полноценному приёму пищи, добавила Гаго.
Диетолог объяснила, что для сбалансированного питания необходимо сочетать овощной салат с источником качественного белка, таким как яйца, рыба, курица или бобовые. Также важно включать в рацион полезные жиры, например, оливковое масло, авокадо или орехи. Только такой подход обеспечит организму все необходимые питательные вещества, заключила эксперт.
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