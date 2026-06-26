«Дофаминовая ломка»: диетолог раскрыла неочевидный вред фастфуда

26 июня 2026, 06:39

Диетолог Лебедева: фастфуд бьёт по нервной системе и провоцирует депрессию

Фото: istockphoto/happy_lark

Регулярное употребление фастфуда оказывает негативное влияние на психическое здоровье и работу нервной системы. Об этом в беседе с ТАСС рассказала доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.