«Дофаминовая ломка»: диетолог раскрыла неочевидный вред фастфуда
Регулярное употребление фастфуда оказывает негативное влияние на психическое здоровье и работу нервной системы. Об этом в беседе с ТАСС рассказала доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.
По словам эксперта, вероятность развития депрессивных состояний у людей, которые часто едят фастфуд, на 42% выше. Диетолог подчеркнула, что продукты, дающие мгновенное удовольствие, со временем подрывают ресурсы нервной системы.
Вред фастфуда не ограничивается набором лишнего веса — он затрагивает и нейрохимические процессы в мозге, предупредила специалист. В частности, рацион с высоким содержанием насыщенного сахара и жиров нарушает равновесие омега‑3 и омега‑6 жирных кислот. Поскольку масла, используемые для жарки, богаты омега‑6, их избыток может запускать в организме хронические воспалительные процессы.
Привлекательность фастфуда, как объяснила специалист, связана с особым сочетанием соли, сахара и жиров — так называемой «точкой блаженства», которая активно воздействует на центры удовольствия в мозге. Такая стимуляция меняет работу дофаминовых рецепторов: со временем человеку требуется всё больше пищи, чтобы испытать прежние ощущения, из‑за чего порции постепенно увеличиваются, резюмировала Лебедева.
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