Отдых закончился: диетолог рассказала, как за 3 дня убрать отёки без вреда для здоровья
Диетолог Соломатина: возвращение к режиму позволит убрать отёки за три дня
Отпуск — это время, когда мы позволяем себе всё: море соли, сладкие коктейли, поздние ужины и отсутствие спорта. Возвращаясь домой, мы видим в зеркале одутловатое лицо и «поплывший» силуэт. Что делать? Садиться на жёсткую диету и пить лимфодренажные капсулы?
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» призвала не впадать в крайности. Резкие движения только закрепят отёки, а постепенный возврат к режиму сработает гораздо эффективнее.
«Не надо делать резких движений. Не нужно устраивать себе жуткие голодания или лимфодренажные пытки. Мы возвращаемся постепенно. Если критично — тогда из огня да в полымя, а если некритично — входим плавно. Спим, двигаемся, едим яйца, гречку. Продукты с нормальным гликемическим и инсулинемическим индексом. И маленькими глотками пьём воду. По 2 глотка каждые 20 минут», — отметила специалист.
Экспресс-план восстановления на первые 3 дня:
- День 1. Убрать соль со стола: не досаливать готовые блюда, заменить колбасу и сыр на яйца или куриную грудку. Вместо булочки — горсть орехов или курага.
- День 2. Добавить в рацион зелень: петрушку, шпинат, листовой салат (они мягко выводят жидкость). Исключить алкоголь и газировку, которые вызывают воспаление. И обязательно следует пройтись пешком 40 минут, поскольку ходьба разгоняет лимфу.
- День 3. Пить травяные несладкие чаи или компот из сухофруктов. Вместо жареного — только запечённое или варёное. Организовать полноценный сон (не менее 7 часов), так как недосып повышает кортизол и усугубляет задержку воды.