Отдых закончился: диетолог рассказала, как за 3 дня убрать отёки без вреда для здоровья

25 июня 2026, 10:09

Диетолог Соломатина: возвращение к режиму позволит убрать отёки за три дня

Фото: iStock/eternalcreative

Отпуск — это время, когда мы позволяем себе всё: море соли, сладкие коктейли, поздние ужины и отсутствие спорта. Возвращаясь домой, мы видим в зеркале одутловатое лицо и «поплывший» силуэт. Что делать? Садиться на жёсткую диету и пить лимфодренажные капсулы?





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» призвала не впадать в крайности. Резкие движения только закрепят отёки, а постепенный возврат к режиму сработает гораздо эффективнее.





«Не надо делать резких движений. Не нужно устраивать себе жуткие голодания или лимфодренажные пытки. Мы возвращаемся постепенно. Если критично — тогда из огня да в полымя, а если некритично — входим плавно. Спим, двигаемся, едим яйца, гречку. Продукты с нормальным гликемическим и инсулинемическим индексом. И маленькими глотками пьём воду. По 2 глотка каждые 20 минут», — отметила специалист.

Экспресс-план восстановления на первые 3 дня: