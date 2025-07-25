«Демографическая фабрика»: Стало известно, какая должна быть мотивация к рождению детей в РФ

25 июля 2025, 16:59

Демограф Пожигайло: у демографического спецназа должна быть своя аналитика

Фото: iStock/Diy13

В России для разработки новых подходов к демографической политике был создан демографический спецназ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас каждое ведомство назначило ответственных за демографическую политику.





Демограф, первый заместитель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей общественной палаты России Павел Пожигайло в беседе с «Радио 1» заявил, что в подобные «спецназы» должны быть приглашены люди, которые, действительно, разбираются в вопросах демографии.





«Демография становится меньше, и возникает справедливый вопрос: кто понес за это ответственность? Нужен полный анализ. Все эти сегодняшние наскоки, спецназы, клиповые как бы рывки не решают вопрос. Я согласен с Юрием Крупновым, нашим выдающимся демографом, который сравнивает проект демографии с атомным проектом времен Берии. То есть никакими спецназами его не решить», — сказал он.

«Например, есть магазин, и человек зарабатывает в месяц там 300 тысяч рублей, платит 15% НДФЛ, предложить минус несколько процентов за рождение детей, и чтобы увеличивалось. Человек будет стараться открыть два магазинчика, три, четыре — развивать свой бизнес, потому что он понимает, что зарабатывает на экономе и на том же доходном налоге на своих детей. Это мощнейшая мотивация увеличения производительности труда и развития экономики», — объяснил демограф.

«Сейчас другие отрасли, другие направления, другие мотивации, но подход должен быть точно такой, поэтому спецназ — хорошая идея, но очень важно, чтобы там была мощная, умная демографическая фабрика. Это должен быть как бы исследовательский институт со своей аналитикой и пилотными проектами», — поделился мнением Пожигайло.