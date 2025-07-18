Стала известна численность населения России к 2065 году

18 июля 2025, 19:13

Демограф Андрей Коротаев спрогнозировал население России к 2065 году

Фото: Istock/-ELIKA-

Численность населения России к 2065 году составит 160 миллионов человек. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии Высшей школы экономики Андрей Коротаев.





В беседе с «Татар-информ» Коротаев прокомментировал высказывание экс-премьер-министра РФ Сергея Степашина о количестве граждан России. По словам Степашина, численность населения Российской Федерации через 40 лет должна составлять 400 миллионов человек.

«Это — совершенно невероятные цифры. По самому оптимистичному прогнозу, который был у нас, к 2065 году население России достигнет 160 миллионов человек, и это уже хороший результат будет. Ну, 200 миллионов человек — это просто колоссальный успех», — высказался демограф.