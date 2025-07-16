Путин назвал недостаточными нынешние меры поддержки повышения рождаемости
Президент России Владимир Путин признал, что меры поддержки повышения рождаемости в стране недостаточны. Об этом глава государства заявил во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Российский лидер указал на то, что в рамках работы по поддержке повышения демографии была создана единая система поддержки рождаемости, от беременности женщины и до 17-летия ребёнка.
Также Путин отметил, что сейчас у россиянок первый ребёнок появляется в среднем в 28-29 лет, а значит на следующих сил и времени уже не хватает. В связи с этим президент назвал откладывание рождения наследника ошибкой.
Глава государства заявил, что в жизни нет большего счастья, чем дети. Их он назвал смыслом жизни.
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