Путин назвал недостаточными нынешние меры поддержки повышения рождаемости

16 июля 2025, 20:34

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин признал, что меры поддержки повышения рождаемости в стране недостаточны. Об этом глава государства заявил во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.