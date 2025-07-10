Детский омбудсмен РТ Волынец предложила платить всем семьям с детьми
Для повышения рождаемости господдержка семьям с детьми должна быть независима от дохода, заявила детский омбудсмен РТ Ирина Волынец.
В разговоре с «Татар-информом» она поделилась тем, что не нужен «унизительный сбор документов». Требование справок приводит к тому, что люди избегают брака, чтобы по документам мать оставалась одиночкой и получала выплаты.
«Получается, что они хотят «отжать» хоть что-то у государства, а фактически семьи этой у нас и нет», — пояснила Волынец.Такая политика, по ее словам, — «путь в никуда».
Напомним, участники демографической конференции предложили пути увеличения рождаемости. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что количество третьих и последующих детей в России в прошлом году увеличилось.