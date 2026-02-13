Демографический кризис, рождаемость и смертность в России в 2026 году: статистика, прогнозы экспертов и динамика
Россия вошла в 2026 год с минимальными показателями рождаемости за всю современную историю. Власти признают: страна «в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», а эксперты спорят – помогут ли запреты и финансовые стимулы исправить ситуацию. Подробности – в материале «Радио 1».
Какова демографическая ситуация в России в 2026 году: статистика по рождаемости и смертности
В 2023–2026 годах число родившихся в России продолжает сокращаться. Согласно материалам к проекту бюджета Социального фонда, подготовленным на основе прогноза Росстат, динамика выглядит так:
- 2023 год – 1,245 млн человек (минимум с 1999 года);
- 2024 год – 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х);
- 2025 год – 1,153 млн человек;
- 2026 год – 1,143 млн человек.
Темп снижения в 2026 году замедлится до 0,9%, но абсолютные значения останутся на исторически низком уровне. Пик постсоветской рождаемости пришёлся на 2014 год – 1,943 млн новорождённых, после чего показатель ежегодно сокращается.
Президент России Владимир Путин ещё в 2023 году говорил, что ситуация «продолжает оставаться сложной», обозначив задачу «дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности».
Причины называют системные: сокращение числа женщин фертильного возраста – прямое «эхо» демографической ямы 1990-х, откладывание рождения детей на более поздний возраст и общее старение населения. По данным за 2022 год, суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,42 ребёнка на женщину – выше «дна» конца 1990-х, но значительно ниже уровня простого воспроизводства.
«Нынешний уровень рождаемости далек от уровня воспроизводства населения, а значит, гарантирует повторение демографической ямы спустя 25 лет, но на еще более низком уровне», – прогнозируют эксперты.
Когда мы выйдем из демографической ямы 90-х?
В 2025 году в общественных настроениях произошёл заметный сдвиг: после периода неопределённости всё чаще начали обсуждаться темы последующего развития. В центре внимания – демография и образование.
Государство открыто недовольно численностью населения: нужно больше россиян. Однако чёткой стратегии пока нет. Наиболее популярная мера – ограничение абортов. Регионы принимают законы о запрете склонения к прерыванию беременности, частные клиники убирают услугу из прайсов. Возникла даже мода на единоразовые выплаты беременным студенткам; кое-где договорились и до школьниц, после чего этот парад громких инициатив пришлось приглушить.
Эксперты подчёркивают: одними запретами рождаемость не поднять. Более того, текущий цикл низкой рождаемости во многом предопределён демографической структурой – малочисленным поколением женщин 1990-х годов рождения.
При этом звучат разные оценки. По мнению демографа Алексея Ракши, «экономический импульс будет конвертироваться в рождение третьих и последующих детей», тогда как рождаемость вторых детей снижается из-за перераспределения федерального маткапитала.
«Уровень рождаемости – это прямое следствие денежных вливаний, особенно если речь идет о вторых и третьих детях», – считает он.
Другие эксперты полагают, что основной резерв – женщины старше 30 лет, которые готовы к рождению второго и третьего ребёнка при наличии понятной и устойчивой поддержки.
Социальная поддержка семей в 2026 году
С 1 января 2026 года в России ввели новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Это не фиксированное пособие. Сумма напрямую зависит от уплаченного НДФЛ: государство фактически возвращает часть налога. Размер определяется как разница между НДФЛ по ставке 13% (без учета вычетов) и расчетом того же дохода по ставке 6%.
Формула расчета выплаты простая:
Выплата = НДФЛ 13% – НДФЛ 6%
Получателями могут быть родители, усыновители, опекуны или попечители – при условии, что они граждане России, постоянно проживают в стране, официально работают, являются налоговыми резидентами и платят НДФЛ. Дети также должны быть гражданами России и жить в стране.
Выплату назначают каждому родителю – плательщику НДФЛ. При этом условие по доходу и состав семьи проверяются общие. Если есть задолженность по алиментам, выплату не назначат.
Право зависит от дохода: среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе. Среднедушевой доход рассчитывается по формуле:
Среднедушевой доход = (Доходы семьи за год ÷ 12) ÷ Количество членов семьи
В расчет входят заявитель, супруг(а), все дети до 18 лет и дети до 23 лет при очном обучении, а также дети под опекой.
Пример расчета для выплат за 2026 год: прогнозный прожиточный минимум – 21 039 рублей. Порог составит 1,5 × 21 039 = 31 558,50 рубля на человека. Для семьи из четырех человек – до 1 514 808 рублей в год.
Выплата: (1 514 808 × 13%) – (1 514 808 × 6%) = 106 036,56 рубля.
При равных доходах каждому родителю достанется примерно по 53 000 рублей, если заявление будет подано в 2027 году. Заявления принимает Социальный фонд России с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным. Подать можно только за один прошлый год – если срок пропущен, обратиться позже нельзя. Получение выплаты не лишает права на другие меры соцподдержки.
При этом будут учитывать не только доходы, но и имущественное положение семьи. Если имущества много или оно дорогостоящее, это может стать основанием для отказа.
Параллельно усиливается роль общественных институтов. Председатель профильной комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко отмечал, что острой остаётся жилищная проблема многодетных семей, а также продолжается работа над проектами поддержки – от системы сертифицированных нянь до инициатив в сфере репродуктивного здоровья.
Демографический «спецназ» и налоговые стимулы: спасёт ли новая фабрика аналитики?
Для разработки новых подходов к демографической политике был создан «демографический спецназ». Однако демограф Павел Пожигайло в беседе с «Радио 1» усомнился в эффективности клиповых решений:
«Демография становится меньше, и возникает справедливый вопрос: кто понес за это ответственность? Нужен полный анализ. Все эти сегодняшние наскоки, спецназы, клиповые как бы рывки не решают вопрос».
Он сравнил масштаб задачи с атомным проектом и предложил системную мотивацию – вплоть до снижения НДФЛ для родителей:
«Например, есть магазин, и человек зарабатывает в месяц там 300 тысяч рублей, платит 15% НДФЛ, предложить минус несколько процентов за рождение детей, и чтобы увеличивалось. Человек будет стараться открыть два магазинчика, три, четыре — развивать свой бизнес, потому что он понимает, что зарабатывает на экономе и на том же доходном налоге на своих детей. Это мощнейшая мотивация увеличения производительности труда и развития экономики».
По его мнению, «спецназ – хорошая идея, но очень важно, чтобы там была мощная, умная демографическая фабрика».
Поможет ли демографии запрет абортов и налог на презервативы?
На фоне поисков решений в сети активно обсуждается гипотетический налог на презервативы – по аналогии с рядом зарубежных стран, включая Китай. Инициативу подают как возможный инструмент демографической политики.
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в интервью «Радио 1» заявил:
«Вопросы рождаемости не решаются никаким экономическим способом. Все попытки что-то такое сообразить исходят изначально из неверной предпосылки. Даже если все деньги, полученные с акциза на презервативы, направить на демографические программы, ничего не получится. Грубо говоря, мы более качественно будем считать, как быстро вымираем».
По его словам, ключ лежит не в экономике, а в фамилистике – науке о ценности семьи:
«Чем лучше экономика, тем хуже для семьи, и наоборот. Например, в дружной семье многие потребности (поддержка, ремонт, уход) удовлетворяются внутри, не оставляя "ни копейки наружи" и не стимулируя рынок. Разрушение семейных связей, напротив, ведет к росту потребления услуг – от походов в кафе до визитов к психологу».
На этом фоне запреты абортов, налоги и точечные выплаты выглядят для части экспертов «топливом» для экономики, а не реальной помощью семьям.