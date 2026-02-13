13 февраля 2026, 12:10

Россия вошла в 2026 год с минимальными показателями рождаемости за всю современную историю. Власти признают: страна «в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий», а эксперты спорят – помогут ли запреты и финансовые стимулы исправить ситуацию. Подробности – в материале «Радио 1».





Какова демографическая ситуация в России в 2026 году: статистика по рождаемости и смертности

2023 год – 1,245 млн человек (минимум с 1999 года);

2024 год – 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х);

2025 год – 1,153 млн человек;

2026 год – 1,143 млн человек.

«Нынешний уровень рождаемости далек от уровня воспроизводства населения, а значит, гарантирует повторение демографической ямы спустя 25 лет, но на еще более низком уровне», – прогнозируют эксперты.

Когда мы выйдем из демографической ямы 90-х?

«Уровень рождаемости – это прямое следствие денежных вливаний, особенно если речь идет о вторых и третьих детях», – считает он.

Социальная поддержка семей в 2026 году

Выплата = НДФЛ 13% – НДФЛ 6%

Среднедушевой доход = (Доходы семьи за год ÷ 12) ÷ Количество членов семьи

Выплата: (1 514 808 × 13%) – (1 514 808 × 6%) = 106 036,56 рубля.

Демографический «спецназ» и налоговые стимулы: спасёт ли новая фабрика аналитики?

«Демография становится меньше, и возникает справедливый вопрос: кто понес за это ответственность? Нужен полный анализ. Все эти сегодняшние наскоки, спецназы, клиповые как бы рывки не решают вопрос».

«Например, есть магазин, и человек зарабатывает в месяц там 300 тысяч рублей, платит 15% НДФЛ, предложить минус несколько процентов за рождение детей, и чтобы увеличивалось. Человек будет стараться открыть два магазинчика, три, четыре — развивать свой бизнес, потому что он понимает, что зарабатывает на экономе и на том же доходном налоге на своих детей. Это мощнейшая мотивация увеличения производительности труда и развития экономики».

Поможет ли демографии запрет абортов и налог на презервативы?

«Вопросы рождаемости не решаются никаким экономическим способом. Все попытки что-то такое сообразить исходят изначально из неверной предпосылки. Даже если все деньги, полученные с акциза на презервативы, направить на демографические программы, ничего не получится. Грубо говоря, мы более качественно будем считать, как быстро вымираем».

«Чем лучше экономика, тем хуже для семьи, и наоборот. Например, в дружной семье многие потребности (поддержка, ремонт, уход) удовлетворяются внутри, не оставляя "ни копейки наружи" и не стимулируя рынок. Разрушение семейных связей, напротив, ведет к росту потребления услуг – от походов в кафе до визитов к психологу».