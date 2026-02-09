«В тяжелом состоянии»: Россиянам рассказали, сможет ли запрет порнофильмов улучшить демографию в стране

09 февраля 2026, 12:28

Демограф Крупнов: запрет порнофильмов никак не скажется на демографии в стране

Фото: iStock/AntonioGuillem

В Госдуме предложили запретить бездетным россиянам посещать порносайты. По мнению депутатов, подобный интимный контент выступает заменой реальных отношений, снижая мотивацию к созданию семьи и рождению детей, особенно среди молодежи.





Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с «Радио 1» заявил, что это обсуждать бессмысленно.





«Перед нами не какая-либо попытка улучшить демографию в стране. Просто обозначение, что срок действия депутатского мандата истекает очень скоро. В сентябре — выборы. А еще приближается март, а это время весеннего обострения. Поэтому мы должны относиться к этому именно так. Депутаты в тяжелом состоянии», — прокомментировал он.