В ГД оценили идею о гибком графике работы для беременных

11 февраля 2026, 14:41

Депутат Бессараб: идея о гибком графике работы для беременных вполне осуществима

Фото: iStock/galitskaya

Инициатива о введении гибкого или удаленного графика работы для беременных сотрудниц соответствует духу развитого трудового законодательства. Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что работодателям следует предоставлять будущим мамам возможность работать дистанционно или переходить на гибкий график для снижения нагрузки. Для сотрудниц с маленькими детьми он предложил сократить рабочий день на один час, а также предоставить возможность оставлять ребенка в специальной детской комнате при предприятии или учебном заведении.





Она подчеркнула, что необходимо стремиться создать для матерей условия, чтобы она могла работать и не переживать за ребенка. Идеальным решением этого вопроса являются детские сады с профессиональными педагогами, а также создание детских комнат в центрах занятости или студенческих общежитиях.





«Это вопрос демографии в стране. Во всем мире государство предусматривает дополнительные социальные гарантии для молодых семей, чтобы дать возможность совмещать работу, учебу и воспитание детей», — сказала Бессараб Москве 24.