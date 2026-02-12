«Напрямую связано»: Гинеколог назвала неочевидные причины изменения менструального цикла у женщин

12 февраля 2026, 14:00

Гинеколог Ерофеева: изменения менструального цикла могут быть просто так

Фото: Istock/Olga Yastremska

Менструальный цикл может чутко реагировать на любые изменения в жизни, даже если они кажутся незначительными. Недосып, аврал на работе или насыщенная тренировка — здесь тело может подсказать, на что нужно обратить внимание.





Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам человека Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» объяснила, что прием витаминов не может напрямую влиять на менструальный цикл.





«То, что с вами происходит после приёма витаминов, не значит, что это напрямую связано с ними. На менструальный цикл действует очень много факторов, начиная от психологического статуса, заканчивая перенесённым на ногах ОРВИ», — сказала она.

«Задержки могут быть и при абсолютном здоровье. Потому что человеческий организм — не робот, он живой. Он реагирует на массу различных факторов. Задержка может быть из-за того, что овуляция слегка задержалась по тем или иным причинам, или, возможно, было во второй фазе недостаточное количество выработанного прогестерона», — объяснила гинеколог.