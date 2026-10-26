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«Выражать чувства и держать слово»: гороскоп для всех знаков зодиака с 26 октября по 1 ноября

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере желательно держать слово. Важно не подводить своих партнеров и быть ответственными. Лучше не рисковать и не строить оторванных от реальности планов. Перспективы должны быть четкими и лишенными иллюзий. В любви необходимо стремиться к гармонии и балансу. Благоприятно дарить подарки, демонстрировать чувства, не пренебрегать сентиментальностью и нежностью. В сфере здоровья нужно оградить себя от подъема тяжестей и изнурительных физических нагрузок.



Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» дала особые рекомендации на неделю для всех знаков зодиака.

У Овна пробудится интерес ко всему оригинальному и необычному. Его мировосприятие изменится. Он почувствует себя счастливым.

Тельцу хорошо импровизировать и быть легким, подвижным. Его ждут уникальные события и неожиданные повороты судьбы.

Близнецы наладят важные для них взаимоотношения и укрепят союзы. Их финансовое положение улучшится.

У Рака возникнет желание упорядочить свою жизнь и стать более дисциплинированным. Ему хорошо планировать.

Лев станет серьёзнее. Легкомысленное поведение лучше не демонстрировать.

Деве надо преодолеть свои комплексы и быть в себе увереннее. Ранимость и обидчивость лучше не допускать.

Весы смогут рассчитывать на карьерный рост. Им сделают выгодное предложение и поддержат их инициативу.

Скорпиону надо внимательно изучать информацию и быть готовым отстоять своё мнение. Ему не следует позволять себя путать.

У Стрельца сбудется желание. Он почувствует себя реализованным, довольным собой и жизнью.

Козерога ждут интенсивные переживания и приятные хлопоты. Он станет более чувствительным и восприимчивым.

Водолею захочется рискнуть. Умеренная смелость благоприятна. Он покорит новые вершины и преодолеет препятствия.

У Рыб будет много энергии и энтузиазма. Они реализуют замыслы и решат много вопросов.

Анастасия Чинкова

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