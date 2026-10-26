«Выражать чувства и держать слово»: гороскоп для всех знаков зодиака с 26 октября по 1 ноября

26 октября 2026, 15:22

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере желательно держать слово. Важно не подводить своих партнеров и быть ответственными. Лучше не рисковать и не строить оторванных от реальности планов. Перспективы должны быть четкими и лишенными иллюзий. В любви необходимо стремиться к гармонии и балансу. Благоприятно дарить подарки, демонстрировать чувства, не пренебрегать сентиментальностью и нежностью. В сфере здоровья нужно оградить себя от подъема тяжестей и изнурительных физических нагрузок.