«Выражать чувства и держать слово»: гороскоп для всех знаков зодиака с 26 октября по 1 ноября
В деловой сфере желательно держать слово. Важно не подводить своих партнеров и быть ответственными. Лучше не рисковать и не строить оторванных от реальности планов. Перспективы должны быть четкими и лишенными иллюзий. В любви необходимо стремиться к гармонии и балансу. Благоприятно дарить подарки, демонстрировать чувства, не пренебрегать сентиментальностью и нежностью. В сфере здоровья нужно оградить себя от подъема тяжестей и изнурительных физических нагрузок.
Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» дала особые рекомендации на неделю для всех знаков зодиака.
У Овна пробудится интерес ко всему оригинальному и необычному. Его мировосприятие изменится. Он почувствует себя счастливым.
Тельцу хорошо импровизировать и быть легким, подвижным. Его ждут уникальные события и неожиданные повороты судьбы.
Близнецы наладят важные для них взаимоотношения и укрепят союзы. Их финансовое положение улучшится.
У Рака возникнет желание упорядочить свою жизнь и стать более дисциплинированным. Ему хорошо планировать.
Лев станет серьёзнее. Легкомысленное поведение лучше не демонстрировать.
Деве надо преодолеть свои комплексы и быть в себе увереннее. Ранимость и обидчивость лучше не допускать.
Весы смогут рассчитывать на карьерный рост. Им сделают выгодное предложение и поддержат их инициативу.
Скорпиону надо внимательно изучать информацию и быть готовым отстоять своё мнение. Ему не следует позволять себя путать.
У Стрельца сбудется желание. Он почувствует себя реализованным, довольным собой и жизнью.
Козерога ждут интенсивные переживания и приятные хлопоты. Он станет более чувствительным и восприимчивым.
Водолею захочется рискнуть. Умеренная смелость благоприятна. Он покорит новые вершины и преодолеет препятствия.
У Рыб будет много энергии и энтузиазма. Они реализуют замыслы и решат много вопросов.
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