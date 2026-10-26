Российские учёные разработали аналог «Оземпика»

26 октября 2026, 13:22

В Волгоградском медуниверситете разработали препарат от диабета и ожирения

Фото: iStock/SweetBunFactory

Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета разработали препарат «Дипиарон», предназначенный для лечения сахарного диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. О новой разработке в беседе с РИА Новости рассказал проректор вуза Денис Бабков.