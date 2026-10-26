Российские учёные разработали аналог «Оземпика»
Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета разработали препарат «Дипиарон», предназначенный для лечения сахарного диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. О новой разработке в беседе с РИА Новости рассказал проректор вуза Денис Бабков.
Лекарство выпускается в форме капсул и отличается от существующих средств механизмом действия. В частности, в отличие от препарата «Оземпик», который имитирует действие гормона ГПП-1, новая разработка воздействует на рецептор GPR119, стимулируя выработку собственных кишечных гормонов, участвующих в регуляции уровня глюкозы в крови.
«Дипиарон» уже прошел доклинические исследования на животных. В ходе экспериментов ученые обнаружили, что препарат способен сохранять клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, а также способствовать их восстановлению. Лабораторные испытания не выявили токсического воздействия средства на клетки печени и сердца. Вместе с тем окончательно оценить безопасность лекарства можно будет только по итогам исследований с участием людей.
Как отмечает издание Om1 Новосибирск, первая фаза клинических испытаний препарата завершена. Следующий этап предполагает участие 308 пациентов с сахарным диабетом второго типа. В ходе исследования специалисты намерены проверить эффективность «Дипиарона» в снижении уровня глюкозы в крови и установить оптимальные дозировки.
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